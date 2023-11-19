بايدن يهدد "المتشددين" الذين يهاجمون الفلسطينيين بالضفة الغربية

(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى وقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية نُشر، السبت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر على التأشيرات، وملتزمة مرة أخرى بالسعي لإقامة دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكتب بايدن: "كنت أؤكد مع قادة إسرائيل أن العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وأن أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف يجب أن يحاسبوا"، مضيفا: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطواتها الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتشددين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

ويأتي تحذير بايدن وسط مخاوف من انتهاك إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح للمسافرين المؤهلين بالتقدم لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، وانضمت إسرائيل إلى البرنامج في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

واعترفت وزارة الخارجية بهذه المخاوف في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قال المتحدث باسمها، مات ميلر، إن "هناك إجراءات للتعامل متاحة لنا" إذا لم تلتزم إسرائيل بالبرنامج.