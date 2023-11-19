لقطات تظهر عشرات الجثث في مدرسة الفاخورة في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الأمم المتحدة أن إحدى مدارسها في شمال غزة، والتي كانت تستخدم كملجأ، تعرضت للقصف، السبت، ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث جثثا ملطخة بالدماء عدد من الغرف بالمبنى المكون من طابقين، وهناك العديد من النساء والأطفال بين القتلى.

لقطة من مقطع فيديو بث لأول مرة على قناة الجزيرة ويظهر آثار الضربة التي تعرضت لها مدرسة تابعة للأمم المتحدة، السبت، ولم تذكر الجزيرة كيف حصلت على الفيديو.

ويبدو أن إحدى الغرف تحتوي على نحو 12 جثة ملقاة على الأرض مغطاة بالغبار والمكاتب متناثرة ومحطمة، ويمكن رؤية ثقب كبير في أحد جدران الغرفة، وفي باحة المبنى، يبدو أن السقف المظل قد تمزق، وهناك حطام على الأرض أيضًا.

وأكد متحدث باسم وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في غزة، والتي تدير المدارس في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أن المبنى هو مدرسة الفاخورة في جباليا، وقالت المتحدثة، جولييت توما، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لم تتمكن من تأكيد عدد الضحايا لأن المعلومات ما زالت ترد.

وقال رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، الذي وصف الصور بأنها "مرعبة" على منصة أكس (تويتر سابقا)، إن آلاف النازحين كانوا يحتمون هناك وقت وقوع الحادث.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه على علم بالحادث وأنه قيد المراجعة ولكن ليس لديه أي تعليق آخر للإدلاء به.