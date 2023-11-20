إسرائيل تستدعي سفيرها في جنوب أفريقيا "للتشاور"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا "للتشاور"، بعد "التصريحات الأخيرة لجنوب أفريقيا". ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستستدعي دبلوماسيين من إسرائيل "للتشاور" ردًا على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي مارس/آذار، أصدر برلمان جنوب أفريقيا قرارًا بخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا شديدة اللهجة في إدانتها للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي بيان صدر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا: "إن استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر في المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمباني السكنية وفي سياراتهم الخاصة يعد جريمة حرب". وجددت الوزارة دعوة جنوب أفريقيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".