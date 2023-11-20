أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 28 طفلا تم نقلهم عبر سيارة إسعاف إلى معبر رفح ليتم نقلهم بعد ذلك إلى المستشفيات المصرية.

وفي بيان لـCNN قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "غادرت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني من المستشفى الإماراتي في رفح من أجل نقل 28 طفلا حديث الولادة تعرضوا لإصابات إلى معبر رفح تمهيدًا لنقلهم إلى مستشفيات مصر لتلقي العلاج".

وتابع الهلال الأحمر: "يأتي ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)"، وفقا للبيان.

وأصبح مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، نقطة ساخنة في حرب إسرائيل في القطاع المحاصر. إذ يزعم الجيش الإسرائيلي أن المنشأة تستخدم من قبل حماس كدرع لعملياتها وغزا المستشفى الأربعاء الماضي، في حين تنفي حماس ومسؤولي المستشفى ادعاءات إسرائيل.