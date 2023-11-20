"إذا عطست مصر ستصاب المنطقة بالسرطان".. شاهد كيف علل خبير سبب عدم السماح بدخول مزيد من سكان غزة عبر رفح

خبير يوضح لـCNN سبب موقف مصر من غزة.. وهذا ما قاله عن استهداف "حماس" فقط

تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قتل 12 شخصا بعد أن قصفت دبابة إسرائيلية المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة حماس.

وقال مسؤولو الصحة إن من بين القتلى مرضى كانوا يتلقون العلاج في المستشفى وأحد أفراد الطاقم الطبي.

وقال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، المتواجد داخل المستشفى، لشبكة CNN، إن الدبابات الإسرائيلية كانت خارج بوابات المستشفى الرئيسية بالإضافة إلى مواقع أخرى بالقرب من المستشفى.

وأضاف الشريف: "نحن تحت مرمى النيران في المستشفى الإندونيسي، ونحن محاصرون في الداخل".

وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته وزارة خارجية السلطة الفلسطينية أفرادا من الطواقم الطبية داخل المستشفى الإندونيسي وهم يساعدون رجلا مصابا على الأرض، بينما يحمل رجل آخر أنبوب غسيل كلى معلقا من الأنقاض.

ويبدو أن الاتصال بالإنترنت مقطوع داخل المستشفى والسقف قد تضرر بشدة.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن مواقع معينة في تحديثه صباح الاثنين بشأن العمليات البرية في غزة.

وقال الجيش في تحديثه إن الطائرات الحربية قتلت ثلاثة من قادة حماس في ضربة واحدة.