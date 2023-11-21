غزة.. الرئيس الصيني يكرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار

"إذا عطست مصر ستصاب المنطقة بالسرطان".. شاهد كيف علل خبير سبب عدم السماح بدخول مزيد من سكان غزة عبر رفح

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف في الصراع بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين.

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات أثناء حديثه الثلاثاء، أمام قمة افتراضية استثنائية لمجموعة البريكس حول التطورات الجارية في غزة.

وقال شي، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "في ظل الوضع الحالي، من الضروري أن تصدر مجموعة البريكس صوت العدالة والسلام بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية".

ودعا شي أيضًا إلى وقف جميع أعمال العنف والهجمات على المدنيين، واتخاذ خطوات لضمان المرور الآمن والسلس للإغاثة الإنسانية، وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووقف "العقاب الجماعي" على سكان غزة من خلال الهجرة القسرية وقطع إمدادات المياه والكهرباء والنفط".

وقال شي: "لقد شددت عدة مرات على أن الطريقة النهائية لحل الصراعات المتكررة بين فلسطين وإسرائيل هي "حل الدولتين"، مضيفًا أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، لن يكون هناك سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط.

وحضر القمة الافتراضية الطارئة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وترأست جنوب أفريقيا القمة الافتراضية. وقالت رئاسة جنوب إفريقيا إن زعماء المملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة مدعوون أيضًا للحضور والتحدث.

في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، كان شي دعا إلى وقف إطلاق النار وقال إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للخروج من الصراع بين إسرائيل وحماس.

آنذاك، قال شي إن الصين مستعدة للعمل مع مصر والدول العربية “لتعزيز حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية”، بحسب ما نقلته قناة CCTV.