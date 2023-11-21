(CNN) -- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لشبكة CNN، الاثنين، إن المفاوضين "يقتربون من النهاية" بشأن المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن لدى حركة "حماس"، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

وأضاف كيربي، ردا على سؤال من إم جي لي مراسلة CNN في البيت الأبيض: "أعلم أن الجميع مهتمون بالأرقام ومن سيكونون، ونحن نعمل على ذلك مع كلا الجانبين، لذا، أعتقد أنه من الأفضل ألا أتكهن بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الاتفاق".

وأضاف: "من الواضح أننا نركز بشدة على المواطنين الأمريكيين الذين نعلم أنهم محتجزون كرهائن ونريدهم جميعا، يجب أن يخرج الجميع الآن".

وعندما سُئل عن مستوى ثقة البيت الأبيض في أن الرهائن الأمريكيين على قيد الحياة، قال: "أود أن أقول إنه ليس لدينا ما يشير إلى خلاف ذلك".

يذكر أن مصادر كشفت، لـCNN، في وقت سابق، عن مسودة لاتفاق محتمل بين إسرائيل و"حماس" بشأن الرهائن وتتضمن مسودة الاتفاق المحتمل وقفا مؤقتا للقتال لمدة 4 إلى 5 أيام من أجل إطلاق سراح أولي لـ50 رهينة وربما فترات توقف أخرى بعد ذلك.

وأعرب المفاوضون الذين يعملون على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" عن تفاؤل نادر خلال نهاية الأسبوع بشأن اتجاه تلك المفاوضات.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، لمراسل شبكة CNN، جيك تابر، في برنامج "حالة الاتحاد": "نعتقد أننا أصبحنا أقرب مما كنا عليه في أي وقت منذ بدء هذه المفاوضات قبل أسابيع"، ولكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات، وأكد أنه لا يوجد اتفاق نهائي حاليا.