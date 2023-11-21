(CNN) – قال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق هدنة" مع إسرائيل، وذلك وفقا لبيان نُشر على تلغرام.

ويأتي بيان هنية بعد أن سلمت حماس ردا للوسيط القطري حول الاتفاق المحتمل.

وقال هنية: "حركة حماس سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق هدنة".

ولم يُقدم رئيس المكتب السياسي للحركة مزيدا من التفاصيل حول الصفقة المحتملة.

ويدعم بيان حماس تأكيدات مماثلة من البيت الأبيض، إذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الاثنين إن المفاوضين "يقتربون من إتمام" صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس لكنه رفض الدخول في تفاصيل الاتفاق المحتمل.

وقال كيربي: "أعلم أن الجميع مهتم بالأرقام ومن سيكونون (الرهائن)، نحن نعمل على ذلك حرفياً في الوقت الراهن مع كلا الجانبين"، وتابع: "لذا، أعتقد أنه من الأفضل أن لا أتكهن حول كيف سيبدو ذلك الاتفاق. من الواضح أننا نركز على المواطنين الأمريكيين الذين نعلم أنهم محتجزون كرهائن ونريد إخراجهم جميعاً، الجميع يجب أن يخرج الآن".

في الأيام الأخيرة، قالت مصادر لـCNN إنه قد يكون هناك اتفاق محتمل لضمان الإفراج عن بعض الرهائن ووقف مؤقت للقتال في الأفق، بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس، بوساطة قطرية.