الجيش الإسرائيلي: الفرقة 162 استكملت تطويق جباليا بدعم سلاح الجو

القدس (CNN)-- أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، الثلاثاء، أن الجيش "استكمل تطويق" مدينة جباليا شمال قطاع غزة، لكن لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الادعاءات الخاصة بما يحدث على الأرض في ساحة المعركة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في البيان: "كجزء من العمليات البرية المستمرة لقوات الدفاع الإسرائيلية في قطاع غزة، عملت الفرقة 162، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، على إعداد ساحة المعركة في منطقة جباليا".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية حصلت على دعم من الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار (درونز). وتابع قائلا إن الغارات استهدفت 3 ممرات للأنفاق وقتلت عشرات المسلحين.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يعمل شمال منطقة جباليا لتدمير ممرات الأنفاق وضبط الأسلحة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال غزة الإخلاء من أحياء جباليا ودرج التفاح والشجاعية، قائلا في بيان: "نحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن البقاء هناك يشكل خطرا على المدنيين".