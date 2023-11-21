أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال أوفير فالك، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، الاثنين، إن إطلاق إسرائيل نيران دبابة على المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، والذي قال مسؤولون في صحة القطاع إنه أوقع 12 قتيلا، كان متناسبا و"متوافقا تماما مع القانون الدولي".

وقال فالك لمذيع CNN أليكس ماركاردت: "نحن نلتزم بالكامل بالقانون الدولي، بالتناسب والتمييز وهناك ضرورة عسكرية واضحة لتدمير حماس، وهذا بالضبط ما نقوم به".

وتابع فالك قائلا: "في سياق تدمير حماس، وهو ما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن، نحن نقوم بالتمييز، نميز بشكل واضح بين المدنيين والإرهابيين".

وتُصنف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية" وتعتبرها إسرائيل كذلك أيضا.

وقُتل 12 شخصًا بعد أن ضربت نيران دبابة إسرائيلية المستشفى، حسبما ذكرت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس، وقال المسؤولون إن من بين القتلى مرضى وعضو من الطاقم الطبي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تظهر عدم اكتراث بالمدنيين، دافع فالك عن رد إسرائيل، قائلا: "لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن أكثر من 12 ألف قتيل سقط في غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.

وأضاف المكتب أن ما يقدر بنحو 5000 طفل من بين القتلى، وأكثر من 30 ألف شخص آخرين أُصيبوا.

وقال المكتب الحكومي لحماس إن من بين القتلى حوالي 200 طبيب وممرضة وموظف إسعاف، بالإضافة إلى ذلك، فقد 22 من أفراد الدفاع المدني و51 صحفياً حياتهم، حسبما ذكر البيان.