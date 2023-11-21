دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أقدم المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، فريد زهران، على تمزيق صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتعهد بأن تكون أول زيارة له في حال فوزه بانتخابات الرئاسة، إلى قطاع غزة، وانتقد "ضعف الدولة المصرية" مشيرا إلى أن هذا الضعف سبب جزئي لما يحدث في القطاع الفلسطيني.

وقال زهران في حوار عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن نتنياهو: "يمارس كل يوم تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا وسياسة عقاب جماعي ويمارس كل يوم جرائم قتل الأطفال وقصف المستشفيات"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على مدن ومناطق إسرائيلية.

وأضاف المرشح الرئاسي المصري قائلا عن رئيس وزراء إسرائيل: "هذا الرجل يستدعي منا جميعا من كل دعاة التضامن مع الشعب الفلسطيني من كل أصحاب الضمائر من كل القوى الإنسانية في العالم أن تتضامن لتقديمه لمحاكمة دولية كمجرم حرب".

وأردف زهران قائلا: "وأنا يسعدني في برنامجك هذا أن أمزق صورته"، على حد قوله، ليقوم أديب بالتصرف نفسه ويمزق صورة نتنياهو.

ودعا المرشح الرئاسي المصري إلى "معاقبة نتنياهو شعبيا" وأشار إلى أن زيارته الأولى إذا فاز بانتخابات الرئاسة ستكون إلى غزة لـ"التضامن مع الشعب الفلسطيني"، حسب قوله.

وقال إن جزءا مما يحدث في غزة الآن نتيجة "ضعف الدولة المصرية حاليا"، مشيرا إلى أن "ضعف مصر أدى إلى ضعف العرب" ودعا لاستعادة القاهرة لدورها.

جدير بالذكر أن زهران هو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقد شارك في ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو".

وسيخوض الانتخابات المصرية 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وفريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبدالسند يمامة عن حزب "الوفد" وحازم عمر عن حزب "الشعب الجمهوري".

وفيما يلي أبرز التعليقات على تصريحات زهران، وتمزيق صورة نتنياهو على الهواء مباشرة: