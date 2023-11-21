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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تطالب "بوقف العمليات العسكرية (في غزة) فورًا"، وأنها تدعو "جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف ولي العهد السعودي، في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوة للانضمام للتجمع بشأن الأوضاع في غزّة: "ما تشهده غزة من جرائم وحشية... يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف الكارثة الإنسانية التي تستمر في التفاقم يومًا بعد يوم".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "نطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا"، وأن المملكة تطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو/ حزيران 1967.

وتابع ولي العهد السعودي: "نطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن القمة العربية – الإسلامية، التي انعقدت في الرياض نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، رفضت التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن "المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرًا وجوًا وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال (133 مليون دولار).