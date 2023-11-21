دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف محقق في النيابة العامة السعودية عن قصة تورط مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعملية غسيل أموال عن غير قصد، وذلك في مقابلة أجراها عبر برنامج "في الصورة" عبر قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر.

وروى المحقق أحمد المقحم، قصة قال إنها قديمة حول مشهور "اتفق مع صاحب منتج عقاري على نشر إعلان له وأن يقوم بتصوير دعاية لمنتجه وبعد انتهاء الإعلان تفاجأ بأن مندوبا جاء لتسليمه قيمة الإعلان".

وأردف المقحم قائلا: "استلم المشهور قيمة الإعلان نقدا، إذ لم يُحول له صاحب المنتج الأموال بل سلمه إياها نقدا وكان المبلغ بعشرات الآلاف وأخذ المشهور الأموال وعندما ذهب لإيداع المبلغ تفاجأ أنه أكثر (من المتفق عليه) بمقدار الثلث فتواصل مع صاحب المنتج وقال له إنه أعطاه أموالا أكثر من المتفق عليه فأجابه صاحب المنتج قائلا إن عليه أن يُحول المبلغ إلى جهة تعمل معه بدلا من سحب المبلغ الفائض وإعادته نقدا".

وتابع المحقق قائلا: "وقام المشهور بحسن نية بتحويل المبلغ إلى شركة أو كيان من أشهر كيانات غسيل الأموال وهو تحت دائرة التحقيق وعندما سألناه عن تحويل المبلغ وعلاقته بالكيان، قال: لا أعرف هذا الكيان! فسألناه: هل لديك أوراق تثبت أن هذه الأموال ليس لها علاقة فيك؟ فقال إنه لا توجد لديه مثل هذه الأوراق كما قال إنه ليس لديه أوراق تُثبت التعاقد مع صاحب المنتج الذي حول له المبلغ. فالآن صار تحت دائرة (التحقيق) لأنه ساهم من خلال حسابه البنكي بتحويل أموال إلى كيان دون التوثق أو أخذ الحيطة والخذر".

وانتشر المقطع بشكل واسع على "إكس"، تويتر سابقا، وتداوله العديد من المغردين في إطار التحذير من قضية التورط بشكل غير متعمد في عمليات غسيل أموال.