وسائل إعلام لبنانية: مقتل صحفيين ومدني في قصف على جنوب البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُتل صحفيان لبنانيان في قصف على مثلث طيرحرفا الجبين جنوبي البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ونعت قناة "الميادين" الصحفيين اللذين قالت إنهما يعملان لديها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن صحفيين ومدني قُتلوا في "قصف معاد" على مثلث طيرحرفا.

من جانبها، نعت قناة "الميادين" اللبنانية صحفيين لديها هما المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري.

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق لكنها لم تتلق ردا.

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني استهداف بلدة "المطلة" وادعى أنه استهدف منزلا "يتمركز فيه" الجنود الإسرائيليون.

بالمقابل، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في وقت سابق الثلاثاء: "متابعة للإنذارات عن خشية من تسلل قطعة جوية معادية من لبنان نحو شمال البلاد فالحادث انتهى"، وأردف: "كما تم رصد اطلاق ثلاث قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو بلدة المطلة دون وقوع إصابات"، وختم بالقول إن الجيش الإسرائيلي "يهاجم مصادر إطلاق النار".