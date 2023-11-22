(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن المسلحين المدعومين من إيران الذين هاجموا قاعدة عين الأسد الجوية في العراق استخدموا "صاروخا باليستيا قريب المدى" في الهجوم، مما أدى إلى "العديد من الإصابات غير الخطيرة وبعض الأضرار الطفيفة في البنية التحتية".

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة، سابرينا سينغ: "نفذت طائرة عسكرية أمريكية من طراز AC-130 ضربة ضد ضد مركبة للميليشيا المدعومة من إيران وعدد من أفراد المشاركين في هذا الهجوم".

وأضافت سينغ أن هذه لم تكن المرة الأولى التي ترد فيها الولايات المتحدة على هجوم على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وتابعت أن القوات الأمريكية تعرضت منذ 17 أكتوبر حتى الآن إلى 66 هجوما في العراق وسوريا، أسفرت عن 62 إصابة "لكن هذا لا يشمل أي إصابات ناجمة عن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية".