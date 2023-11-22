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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت كلمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وبالتحديد دعوته لجميع الدول "بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته التي أدلى بها بالاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوة للانضمام للتجمع بشأن الأوضاع في غزّة: "نطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا"، وأن المملكة تطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو/ حزيران 1967.

وعلق الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على هذه التصريحات بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "ولي العهد السعودي دعا إلى وقف تصدير السلاح إلى اسرائيل. سمو الأمير، نحن نصدر الأسلحة، نحن نصنع الأسلحة. للعلم. طال عمرك".

وأضاف ولي العهد السعودي بكلمته: "نطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن القمة العربية – الإسلامية، التي انعقدت في الرياض نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، رفضت التهجير القسري للفلسطينيين.

ولفت الأمير محمد لن سلمان إلى أن "المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرًا وجوًا وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال (133 مليون دولار).