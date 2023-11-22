أحد أفراد عائلة رهينة يقول إنه تلقى رسائل نصية من حماس.. ما مضمونها؟

جنرال أمريكي متقاعد يوضح الأثر العسكري المحتمل لوقف إطلاق النار لـ4 أيام في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها باتفاق الهدنة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس، ودعت إلى وقف شامل للعمليات العسكرية و"تحرير المحتجزين والأسرى"، وفقا لبيان صدر عن الخارجية السعودية الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانها: "ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمن الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض".

وأضافت الوزارة في البيان، قائلة إنها "تجدد الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى".

وكانت دول عدة رحبت بالاتفاق الذي ينص على الإفراج عن 50 رهينة لدى حماس، بينهم أطفال ونساء، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

وستُفرج إسرائيل عن 300 فلسطيني في سجونها بإطار الاتفاق نفسه الذي تم بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.