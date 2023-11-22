أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قٌتل ثمانية على الأقل من مقاتلي كتائب حزب الله العراقي المدعوم من إيران، وأصيب أربعة آخرون الأربعاء، بعد ضربات أمريكية على أهداف جنوب العاصمة العراقية بغداد، حسب بيان للجماعة.

وأضاف البيان أن "جريمة القصف الأمريكي لمقر الحشد الشعبي فجر اليوم والتي استشهد فيها ثمانية شهداء، لن تمر دون عقاب، الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الأهداف إذا استمر العدو في نهجه الإجرامي".

وأصدرت الحكومة العراقية أيضًا بيانا الأربعاء، أدانت فيه الضربات الجوية ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها. وأعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن الضربات نُفذت "دون علم الوكالات الحكومية العراقية" واعتبرها "انتهاكا غير مقبول". إلا أن العوادي انتقد أيضًا تصرفات الجماعات المدعومة من إيران، مؤكداً أن أي “عمل أو نشاط مسلح خارج المؤسسة العسكرية يعتبر أمرًا مستنكرًا وغير قانوني ويضر بالمصلحة الوطنية”.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية دقيقة صباح الأربعاء، بالتوقيت المحلي، على منشأتين تستخدمهما جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران في العراق، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية.

وقال البيان: "كانت الضربات ردًا مباشرًا على الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق في 21 نوفمبر، والذي تضمن استخدام صواريخ باليستية قريبة المدى".