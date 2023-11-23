دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت "رائحة غاز" في القرية الذكية في مصر تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بعد تسجيل إصابات ودفع بسيارات إسعاف للمنطقة.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك: "أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.. فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة وجاري المتابعة".

من جهتها أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانا قالت فيه: "أوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش".

وتابعت: "أكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز".