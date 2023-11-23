دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات الرئاسية، قال رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، الخميس، إنه لن يصوت لأحد.

وقال ساويرس، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، باللهجة العامية: "مش هنتخب"، وذلك ردا على طلب من أحد متابعيه بأن يجيب "بكل صراحة وشفافية" عمن سيمنحه صوته في الانتخابات.

ودعا متابع آخر ساويرس للترشح للرئاسة، قائلا بالعامية: "ما ترشح نفسك يا هندسه بس توعدنا متعملش حفلات والمناظر اللي بنشوفها وصوتنا معاك كعقلية اقتصادية"، ليرد ساويرس بتعبيرات ضاحكة: "بناقص…. إلا الحفلات".

ويعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة مضمونًا بحسب مراقبين في ظل ضعف المنافسة، إذ يخوض السباق 3 مرشحين آخرين هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب العدل عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

ويصوت المصريون في الخارج على انتخابات الرئاسة في أول 3 أيام من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وتجرى في الداخل خلال أيام 10، 11، 12 من الشهر ذاته.