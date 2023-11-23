بيروت لبنان (CNN)-- أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الخميس، أنها أطلقت 48 صاروخا استهدفت مقر وحدة مشاة إسرائيلية في قاعدة "عين زيتيم" العسكرية بالقرب من بلدة صفد شمال إسرائيل.

وقالت جماعة حزب الله، في بيان لها أيضًا، إنها أطلقت صاروخًا موجهًا على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من "الراهب" قرب بلدة شتولا الإسرائيلية، واستهدف قوات المشاة الإسرائيلية في المنطقة.

كما شنت جماعة "حزب الله" 9 هجمات أخرى على مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود، صباح الخميس، بما في ذلك في جل العلم وبركة ريشا والمنارة ورميم.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي وقوع أي أضرار أو إصابات بعد ما أعلنته جماعة "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه حدد إطلاق حوالي 35 صاروخا من الأراضي اللبنانية، ورد بضربات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في تحديث عبر تطبيق تيليغرام: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي عددًا من عمليات الإطلاق. إضافة إلى ذلك، أطلق الإرهابيون، منذ صباح اليوم، عددًا من الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون على مواقع مختلفة على طول الحدود مع لبنان".

وتابع الجيش الإسرائيلي بأنه تم استخدام المدفعية والطائرات الإسرائيلية لضرب مصادر النيران في لبنان.

في غضون ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنها سجلت، بعد ظهر الأربعاء وفي ساعات الليل، أكبر عدد من القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء هذه الجولة من الأعمال العدائية في 8 أكتوبر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن عدة بلدات على طول الحدود تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي في الصباح.