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هذا ما قاله حسن نصرالله في لقائه وزير الخارجية الإيراني في بيروت

الشرق الأوسط
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هذا ما قاله حسن نصرالله في لقائه وزير الخارجية الإيراني في بيروت
Credit: STRINGER/AFP via Getty Images)

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في العاصمة اللبنانية، بيروت، الخميس.

وأعرب نصرالله عن "استعداد المقاومة على جميع الجبهات"، وفقا لبيان صدر عن الخارجية الإيرانية.

وقال حزب الله في بيان إن "الاحتمالات القائمة فيما يتعلق بمسار الأحداث والجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة" تمت مناقشتها في الاجتماع.

والتقى أمير عبداللهيان أيضا قادة من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في لبنان الأربعاء.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة القطرية، الدوحة، بعد انتهاء زيارته إلى بيروت.

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