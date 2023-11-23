خبير يوضح لـCNN سبب موقف مصر من غزة.. وهذا ما قاله عن استهداف "حماس" فقط

(CNN) -- قال البيت الأبيض، الأربعاء، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مجددا لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي أن الولايات المتحدة "لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية".

وأضاف البيان أن بايدن "أعرب عن تقديره للرئيس المصري"، خلال اتصال هاتفي، وأنهما "ناقشا التنسيق لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

وتابع أن الرئيس الأمريكي "أكد مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة".

وشدد بايدن على أنه "لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تظل غزة ملاذًا لحركة حماس حيث يمكنهم تهديد إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء وتهديد أي طريق نحو سلام دائم"، وأكد على "دور مصر الأساسي بشأن إمكانية إقامة دولة فلسطينية".

ومن جانبها، قالت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته عبر فيسبوك، إن السيسي "أكد أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشددا على "ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع".

يذكر أن السيسي كان أعرب، عبر منصة "إكس"، عن ترحيبه بـ"نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين".

وأكد على "استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وكذلك قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان إن "دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الاعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".