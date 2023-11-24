الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين قرب سجن عوفر قبل الإفراج المرتقب عن المحتجزين

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
فريق CNN يشاهد اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين قرب سجن عوفر قبل الإفراج عن المحتجزين
Credit: JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

(CNN) -- شاهد فريق CNN خارج سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبعض الفلسطينيين قبل الإفراج المتوقع عن 39 امرأة ومراهقًا فلسطينيًا.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق العشرات من الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى الموقع، وبعضهم كان يرمي الحجارة، وكان من بين الحشود أفراد عائلات الـ 39 فلسطينيا الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا وطفلاً يبلغ من العمر 12 عامًا أصيبا بالرصاص وبجروح أثناء الاضطرابات.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الأحداث، دون رد بعد.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.