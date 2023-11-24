(CNN) -- شاهد فريق CNN خارج سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبعض الفلسطينيين قبل الإفراج المتوقع عن 39 امرأة ومراهقًا فلسطينيًا.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق العشرات من الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى الموقع، وبعضهم كان يرمي الحجارة، وكان من بين الحشود أفراد عائلات الـ 39 فلسطينيا الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا وطفلاً يبلغ من العمر 12 عامًا أصيبا بالرصاص وبجروح أثناء الاضطرابات.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الأحداث، دون رد بعد.