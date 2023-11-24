اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع السعودي والبريطاني.. وهذا ما بحثاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني غرانت شابس، العلاقات بين السعودية وبريطانيا، والوضع في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة السعودية في بيان: "تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس".

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، كما تم بحث الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية".

وذكر الوزير السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا"، أنه ناقش مع نظيره البريطاني "آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها".

وأكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، "أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية".