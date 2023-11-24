دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، اعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، بطول 30 كيلومترا، وبتكلفة 18 مليار درهم إماراتي (4 مليار و900 ألف دولار أمريكي).

وقال محمد بن راشد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "اعتمدنا بحمد الله أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام في دبي.. (مسار الخط الأزرق لمترو دبي)".

وأضاف محمد بن راشد في منشوره أن خط المترو الجديد "بطول 30 كم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ70 متر، وبتكلفة 18 مليار درهم، ويغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة، مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي، والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها".

وأشار إلى أن "الخط الجديد سينقل 320 ألف راكب جديد يوميا".

وختم حاكم دبي، منشوره قائلا: "مترو دبي جزء من روح دبي، وحياة دبي اليومية مرتبطة به ومرتبطة عبره ومترابطة بكل أحيائها وسكانها بوجوده، استخدمه 2 مليار شخص منذ إطلاقه في 2009، وسيستخدمه مليارات من البشر لعقود قادمة بإذن الله".