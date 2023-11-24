دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استضافت العاصمة المصرية، القاهرة، الخميس، أعمال منتدى الأعمال الخليجي- المصري الأول، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الخليج، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت القناة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "انعقد منتدى الأعمال الخليجي- المصري الأول في القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".

وذكرت القناة أن "المنتدى هو أول فعالية من نوعها تهتم بتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري ورفع حجم الاستثمار بين دول الخليج ومصر".

وجاء انعقاد المنتدى تحت عنوان: "أعمال.. استثمار.. شراكة"، وضم ممثلي الحكومات والغرف التجارية وقطاع المال والأعمال من الجانبين.

وأشارت القناة إلى أن "الوفد السعودي تناول في المناقشات الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر".

وأردفت "الإخبارية"، أن "جلسات المنتدى تناولت فرص الاستثمار والتعاون التكامل الصناعي في العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقارات كالكهرباء والسياحة والرعاية الصحية والمياه".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن "انعقاد المنتدى يعكس مجددًا حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري، للوصول إلى شراكات مربحة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية، وكذلك استعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول مجلس التعاون ومصر"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الوقت نفسه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري "أهمية التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة"، بحسب ما نقل عن الوزير بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.