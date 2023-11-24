استمع إلى ما يعتقد عقيد أمريكي متقاعد أن حماس ستفعله خلال الهدنة

قال العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، سيدريك لايتون، إنه يعتقد أن حماس ستستغل التوقف القصير للأعمال العدائية لإعادة تمركز مقاتليها لاحتمال نصب كمين للقوات الإسرائيلية في غزة.

وأشار العقيد المتقاعد إلى اعتقاده بأن "ما سيفعلونه هو أنهم سيحركون قواتهم، وسيحاولون تفادي اكتشافهم من قبل الإسرائيليين وهذا يشير إلى وقف تحليق طائرات الدرون، الأمر الذي ستستغله حماس بسبب أن جزءًا من قدرة المراقبة للإسرائيليين ستكون مفقودة".

وتابع لايتون بالقول: "سوف تستغل حماس ذلك إذًا. كما أنها ستنشر قواتها بطريقة من المحتمل أن تسمح لهم بصنع كمائن للقوات الإسرائيلية".

كما أشار العقيد المتقاعد إلى وجود تحديات أمام مقاتلي حماس أيضًا، قائلًا: "الآن، هناك بعض التحديات الخطيرة على جانب حماس، لأن إسرائيل ترسل الكثير من الغارات الجوية وضربات القذائف باتجاههم".

وأكد لايتون أن ذلك "يجبر حماس على التراجع من منطقة غزة الشمالية".

وأوضح المحلل العسكري أنه "بأخذ كل هذا في الاعتبار، فإن ما نراه هو توحيد القوات على كلا الجانبين مع تركز أكثرية القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي شمالي غزة، ومن المرجح أن تتحرك بعد ذلك إلى المنطقة الوسط للدفع مرة أخرى إلى مدينة غزة".

وانتهى لايتون بالقول: "على الجانب الآخر، ستحاول حماس إبقاء أكبر قدر ممكن من مدينة غزة وستحاول بالتأكيد إبقاء أنفاقها نشطة أيضًا".