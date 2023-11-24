دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت حركة "حماس"، مساء الجمعة، سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن الصفقة التي تم التوصل إليها برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة، وبدأت بموجبها هدنة صباح الجمعة.

وذكرت مصادر مصرية وتايلاندية أن حماس أطلقت أيضا سراح 12 مواطنا تايلانديًا، مساء الجمعة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن عدد التايلانديين الذين أطلق سراحهم 11.

وبحسب مصادر من أطراف مختلفة، فقد تسلم الصليب الأحمر الرهائن لنقلهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، ليتم نقلهم من مصر إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبوسالم/ كيرم شالوم أو معبر نيتسانا.

ومن المنتظر إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين الفلسطينيين بموجب الصفقة أيضا من سجن عوفر الإسرائيلي، مساء الجمعة.