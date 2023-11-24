دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الخميس، أنها ضبطت 159 شخصا، في 49 قضية، بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة، والنصب الإلكتروني مقابل الأموال، في عدة مناطق بالكويت.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة، وادارة مباحث محافظة الأحمدي والفروانية من ضبط 159 شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة)".

وأضافت في منشورها أنه تم "ضبط عدد من معاهد المساج المخالفة والتي تروح لأعمال الرذيلة، في المهبولة وحولي والسالمية وسلوى والفروانية".

وشدد منشور وزارة الداخلية الكويتية على أن "الضربات مستمرة على أوكار الرذيلة ومروجيها".

وختمت الوزارة منشورها قائلة: "تم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الوزارة صورا مموهة للمتهمين المضبوطين في مجموعات، وأرفقتها بمنشورها.