دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، بسبب عدم تحميل حركة "حماس" مسؤولية "ارتكاب جرائم بحق الإنسانية"، وفق ما ذكره الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان.

وكتب جندلمان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "رئيس الوزراء نتنياهو يدين بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا اللذين لم يحملا حماس بكامل المسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وذبح مواطنينا واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية"، حسب قوله.

وكرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعوته الجمعة لوقف إطلاق النار الكامل في غزة خلال زيارة للجانب المصري من معبر رفح.

وفي حديثه إلى جانب نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو قبل ساعات من إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، قال سانشيز: "من الضروري للغاية التوصل إلى وقف إنساني دائم لإطلاق النار لعكس الوضع الكارثي الذي يمر به الناس".

وأضاف أن إسبانيا "التزمت بإرسال المزيد من المعدات والإمدادات الإنسانية والطبية" إلى غزة، ومن المقرر وصول بعض الشحنات هذا الأسبوع.

وقال دي كرو إن بلجيكا سترسل أيضًا "طائرات إضافية" في الأيام المقبلة لتوصيل الأدوية ووسائد النوم ومستلزمات النظافة.