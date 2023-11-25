دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتصريحات التي أدلى بها بعد إطلاق حماس لعدد من الرهائن، الجمعة، وما لفت غليه من أسباب وراء هجوم الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال بايدن في التصريحات المتداولة: "أعتقد أن أحد الأسباب وراء هجوم حماس هو أنهم كانوا يعلمون أنني أعمل على مقربة كبيرة مع السعوديين وغيرهم في المنطقة لإحلال السلام في المنطقة عبر الاعتراف بإسرائيل وحق إسرائيل بالوجود، لعلكم تذكرون عندما شهدنا قمة العشرين قبل فترة وأننا سنبني سكة حديدية من الرياض عبر الشرق الأوسط من السعودية إلى إسرائيل وصولا إلى أوروبا، ليس فقط سككا حديدية بل أنابيب تحت الأرض.."

وتابع بايدن قائلا: "هناك اهتمام كبير (بهذا المشروع) واعتقد أن معظم الدول العربية يعلمون ذلك، والتنسيق مع بعضها البعض في سبيل تغيير الديناميكيات في المنطقة عبر سلام طويل الأمد وهذا ما سأستمر بالعمل عليه".

ووصف بايدن عملية إطلاق سراح الرهائن الأولية بأنها "نتاج دبلوماسية أمريكية مكثفة واتصالات عديدة أجراها مع قادة العالم في المنطقة، بما في ذلك أمير قطر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس المصري"، وشكرهم على جهودهم و"الشراكة الشخصية" خلال المفاوضات المضنية التي استمرت لأسابيع، وأشار إلى أنه سيظل على اتصال وثيق مع القادة لضمان بقاء الاتفاق في المسار الصحيح.

وأشار أيضا إلى المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى غزة كجزء من هذه الهدنة، قائلا إن الأشخاص الموجودين في المنطقة "لا يضيعون دقيقة واحدة" للحصول على الإمدادات الحيوية مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي والغذاء، وأن المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد يراقب التقدم على هذه الجهة، وقال بايدن إنه "طلب منه اطلاعه على آخر المستجدات "دقيقة بدقيقة".