مصر توضح المساعدات التي دخلت غزة خلال اليوم الأول من الهدنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الجمعة، أن اليوم الأول من الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" شهد "إدخال 200 شاحنة مساعدات، وكذلك شاحنات إلى المستشفيات الميدانية، حيث دخلت 15 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم".

ونقلت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك عن رئيس الهيئة ضياء رشوان قوله: "تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابا يرافقهم 15 شخصا، و12 من المصابين الفلسطينيين جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى الإمارات وتركيا"، وأضاف أن " 134 فلسطينيا كانواعالقين في مصر عادوا إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".

وذكر أن "الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، أو اتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين و دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع تم تحت إشراف مصري كامل".

وأكد على "استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

يذكر أن وزارة الخارجية القطرية أكدت، الجمعة، أنه تم تبادل مجموعة أولية من الرهائن لدى "حماس" بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في إطار الاتفاق الذي أبرم بين "حماس" و إسرائيل، الأربعاء.