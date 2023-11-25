(CNN)— دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يومها الثاني، السبت، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات أولا بأول:

- وصف الأطباء حالة الرهائن الإسرائيليين الـ13 الذين تم إطلاق سراحهم، مساء الجمعة، بأنها "جيدة ومستقرة"، وأصدر مركز شنايدر الطبي للأطفال، شرق تل أبيب، بيانا، السبت، قال فيه إن "حالة الأطفال الأربعة والنساء الأربع الذين عادوا إلى إسرائيل الليلة الماضية جيدة".

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- أكد الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الجمعة، إطلاق سراح المواطن الفلبيني جيلينور "جيمي" باتشيكو الذي كان يعمل كمقدم رعاية في إسرائيل عندما تم احتجازه كرهينة في 7 أكتوبر، وفقا لأفيشاي بن تسفي، نجل الرجل الذي كان باتشيكو يعتني به، مؤكدا في حديثه لشبكة CNN، أن وضع باتشيكو "أفضل من المتوقع".

- قالت والدة إحدى الرهائن التايلانديين الذين أطلق سراحهم، الجمعة، لشبكة CNN: "أجهشت بالبكاء عندما رأيتها في مقطعي فيديو تعرفت على شعرها والطريقة التي تمشي بها عادة، مضيفة: "اعتقدت أنها هي بالتأكيد عندما رأيت سيدة تسير إلى الحافلة مرتدية فستاناً أحمر مع تسريحة شعرها".

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- مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) والجيش تسلما القائمة الثانية للرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم، السبت، كجزء من الإطار المتفق عليه مع حركة "حماس".