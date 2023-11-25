دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على اتفاق إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس مقابل عدد من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واصفا ذلك بأنه "انتصار" للحركة على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقال نشره بولتون بصحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية، الجمعة، بعنوان: "حققت حماس للتو انتصاراً كبيراً على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "صفقة الرهائن لها تكاليف كما لها فوائد - والإرهابيون هم الذين سيحققون أكبر قدر من المكاسب".

وقال بولتون مستشهدا برابط المقال بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): إن "المحاولة التي تبذلها إسرائيل لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حماس تستحق الثناء، ولكن لا بد من اتباع نهج أكثر استراتيجية. وشروط التبادل تقبع في أيدي الإرهاب. ومع كل يوم من أيام (الهدنة المؤقتة)، تستعد حماس لهجومها التالي عبر أنفاق غير معلنة، وستواجه إسرائيل قريباً العبء غير العادل المتمثل في استئناف الأعمال العدائية، مما يعزز دعاية حماس للتقليل من أهمية هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وأطلقت حماس، مساء الجمعة، سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن الصفقة التي تم التوصل إليها برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة، وبدأت بموجبها هدنة صباح الجمعة، في حين شوهدت حافلات تقل 39 امرأة ومراهقًا فلسطينيًا تم إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق الرهائن وهي تغادر سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية.