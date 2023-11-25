دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، السبت، بتعليقه على منشور ومقطع عن العاهل السعودي الراحل، الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يتحدث خلاله عن القضية الفلسطينية.

ونشر أحد النشطاء منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، علق فيه على مقطع فيديو للملك فيصل.

وقال العاهل السعودي الراحل في مقطع الفيديو: "ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق، لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق والغرب، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلب أراضيهم المقدسة، ونحن أيها الإخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التليفون، فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم".

وعلق المغرد على مقطع الفيديو قائلا: "نفتقد اليوم القائد الرجل الوطني الملك فيصل رحمة الله عليه".

ورد نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على "إكس"، معلقا على المنشور ومقطع الفيديو للعاهل السعودي الراحل بقوله: "لن يجود الزمن بمثله.. رحمة الله عليه".

وأثار مقطع الفيديو وتعليقات ساويرس تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: