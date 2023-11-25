السعودية: القبض على وافدين قاما بـ146 عملية احتيال مالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، القبض على شخصين بتهمة الاحتيال المالي بأموال تبلغ 22 مليون ريال سعودي حوالي (5 ملايين و800 ألف دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة "أنهما اتخذا شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة، وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم".

وأوضح البيان أن "عدد البلاغات بحق المتهمين في مناطق المملكة وصل 146 بلاغا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال سعودي".

وأكد البيان أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة"، حسبما نقلت وكالة "واس".