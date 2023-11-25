الداخلية السعودية تعلن إعدام القرشي قصاصا.. وتكشف كيف قتل الهذلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، بإطلاق النار عليه، نتيجة خلاف بينهما، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم سيف بن خالد بن ماطر القرشي، سعودي الجنسية، على قتل أصيل بن معيش بن عبدالهادي الهذلي، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، طبقا للبيان.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، حسبما نقلت الوكالة السعودية عن البيان.

وختمت الوزارة قائلة إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، سيف بن خالد بن ماطر القرشي، سعودي الجنسية، السبت 11/ 5/ 1445هجرية، الموافق 25/ 11/ 2023 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لوكالة "واس".