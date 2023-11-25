القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت إلى 4 هجمات خلال يوم

(CNN) -- تعرضت القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا إلى 4 هجمات منفصلة، وفقا لمسؤول أمريكي.

وأضاف المسوؤول: "في صباح الخميس، تم إطلاق عدة طائرات بدون طيار ضد القوات في قاعدة عين الأسد الجوية، وكذلك استهدفت طائرة بدون طيار قاعدة أربيل الجوية في العراق".

وتابع: "شن هجوم بالصواريخ على القوات في سوريا، وبعد ظهر الخميس، هاجمت طائرة بدون طيار القوات في القرية الخضراء".

وقال المسؤول إن جميع الهجمات جاءت بعد هجوم طائرة بدون طيار على قاعدة أربيل الجوية، الأربعاء.

وبحسب المسؤول، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية في أي من الهجمات.

وتأتي الهجمات في أعقاب غارة جوية أمريكية شنت، الأربعاء، على منشأتين تستخدمهما جماعة "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران في العراق.