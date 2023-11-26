دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حكمها غيابيا في القضية المعروفة باسم "صندوق الجيش"، وقضت بالحبس 7 سنوات مع الشغل بحق وزير الدفاع الكويتي الأسبق، الشيخ خالد جراح الصباح، وعدد آخر من المتهمين.

كما ألزمت المحكمة وزير الدفاع الأسبق ورئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الشيخ جابر المبارك الصباح، ومتهمين آخرين برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وقضى حكم المحكمة الذي حصلت عليه شبكة CNN بالعربية، من مصادر قضائية كويتية، "بمعاقبة المتهمين، خالد جراح محمد الصباح وجسار عبد الرازق جسار الصباح، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وعلى سليمان إبراهيم العساكر، وحمد يوسف عمران البنوان، ووائل عثمان إبراهيم الفريح، بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل، عما أُسند إليهم من اتهامات".

وأضافت المحكمة أن "الحكم يتضمن إلزام خالد جراح محمد الصباح، وجسار عبدالرازق جسار الجسار، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وعلى سليمان إبراهيم العساكر برد حوالي 19 مليون دينار كويتي حوالي (62 مليون دولار أمريكي)، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ متضامنين عمان أُسند إليهم من تقرير الاتهام".

كما نص الحكم على "إلزام، خالد جراح محمد الصباح، وجسار عبد الرزاق جسار الجسار، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وحمد يوسف عمران البنوان، ووائل عثمان إبراهيم الفريح برد مبلغ 10 ملايين و499ألف دينار كويتي حوالي (35 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين ضعف هذا المبلغ".

وأكد الحكم "التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب جابر المبارك الحمد الصباح، وجسار عبدالرازق جسار، وسمير مرجان أحمد، وتكليف كل منهم بتقديم تعهد مصحوب بكفالة قدرها 10 آلاف دينار كويتي (32.5 ألف دولار)، يلتزم فيه مراعاة المحافظة على حسن السلوك لمدة عامين، عما أسند إليهم من اتهامات".

وقضت المحكمة بعزل جميع المتهمين من وظائفهم عدا، عادل خلف عبدالله العنزي، وببراءته مما نسب إليه.

وحاولت CNN الحصول على تعليق من الحكومة الكويتية، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن.