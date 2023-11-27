دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الاثنين، عما أسماه"المنعطفات الحاسمة" التي ارتبطت بتغييرات مؤلمة في التاريخ العربي الحديث، مع ضرورة تغيير أولويات العرب من خلال المقاربات العقلانية والتقدم، بما يخدم المواطن العربي.

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة، ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧، ١٩٧٣، ١٩٩٠، ٢٠٠٤، ٢٠١١".

وتمثل تلك المنعطفات التاريخية التي تحدث عنها أنور قرقاش، حرب عام 1948 بين العرب وإسرائيل وبعدها "العدوان الثلاثي" على مصر في عام 1956، ثم حرب عام 1967، وحرب عام 1973، مرورا بغزو العراق للكويت في 1990، ثم الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، وما تلاه من أحداث "الربيع العربي" عام 2011.

وأضاف أنور قرقاش في منشوره أن "هناك حاجة إلى تغيير أولوياتنا وواقعنا عبر مقاربات عقلانية تربط هذه المنعطفات، مع تقدم جوهري ونهضوي يخدم المواطن العربي ويشركنا في ركب التقدم الإنساني العالمي".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع الطرح الذي تحدث عنه أنور قرقاش، وجاءت أبرز ردودهم وتعليقاتهم كالتالي: