(CNN) -- من المتوقع أن يلتقي رجل الأعمال ومالك منصة "إكس"، تويتر سابقا، إيلون ماسك، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، خلال زيارة لإسرائيل، بحسب مكتب الرئيس.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن الاجتماع من المقرر أن يتمحور حول الحرب المستمرة مع "حماس"، ومن المتوقع أن ينضم إلى الاجتماع ممثلون عن عائلات الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة، حيث سيشاركون "أهوال الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والألم المستمر وعدم اليقين بالنسبة للرهائن"، وفقا للمكتب.

وذكر البيان أن هرتسوغ سيؤكد خلال الاجتماع مع ماسك على ضرورة العمل لمكافحة "معاداة السامية المتزايدة" على الإنترنت.

وفي مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، الأحد، تحدث هرتسوغ عن اللحظة الحلوة والمريرة التي شهد فيها لم شمل الرهائن المحررين مع عائلاتهم.

وقال الرئيس الإسرائيلي في المقابلة: "إنه شيء يمنحنا السعادة، ولكن بالطبع، السعادة مع الكثير من الحزن، لأنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 200 رهينة محتجزين هناك لدى حماس - تحت إكراه حماس، في مكان ما في المخابئ".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه من الممكن تمديد الهدنة، لافتا إلى أنه سيكون هناك يوم إضافي من وقف إطلاق النار لكل 10 رهائن يتم الافراج عنهم، لكنه قال إن الأمر مشروط بإفراج حماس عن المزيد من الرهائن.