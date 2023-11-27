دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، جولة تفقدية داخل قطاع غزة، وتحدث مع القادة والجنود، ودخل أحد أنفاق حركة حماس التي تم اكتشافها بالقطاع، بحسب المتحدث باسمه.

ونقل المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، في منشور عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، عن نتنياهو قوله خلال جولته: "نبذل كل جهد ممكن من أجل استعادة مختطفينا، وفي نهاية المطاف سنعيدهم جميعًا".

وأضاف نتنياهو: "لنا ثلاثة أهداف لهذه الحرب، هي: القضاء على حماس، وإعادة جميع مختطفينا، وضمان بأن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا على إسرائيل".

ونشر المتحدث لقطات مصورة لنتنياهو بين وسط قوات إسرائيلية دون أن تظهر وجوده داخل نفق.

تأتي الزيارة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تزامنًا مع توقف القتال في غزة بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحماس، ومدته 4 أيام.