(CNN) -- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان نيابة عن المنسق الحكومي لشؤون الرهائن والمفقودين، إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن المتوقع أن تطلق سراحهم حركة حماس، الاثنين، وإن "المناقشات جارية" بشأنها.

وجاء في البيان: "هناك مناقشات تجري حول القائمة التي تم استلامها خلال الليل والتي يتم تقييمها الآن في إسرائيل".

وتدخل الهدنة، الاثنين، يومها الرابع والأخير إذ تم إطلاق سراح 17 رهينة من جانب "حماس"، الأحد,

وقال حساب الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة "إكس"، الأحد، إنه "بناء على المعلومات التي وردت من الصليب الأحمر، تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاثة رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الأحد، أنه "تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية، و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر".