دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، انتهاء التحقيقات مع تنظيم إجرامي مكون من 13 شخصًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر شبكة الإنترنت، بحوالي 16 مليون ريال (4 ملايين و226 ألف دولار)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت النيابة السعودية في بيان، أن "إجراءات التحقيق التي قامتها بها نيابة الاحتيال المالي، كشفت عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عددٍ من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة"، طبقا لوكالة "واس".

وأضاف البيان: "كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت 16 مليون ريال سعودي تقريبًا، وضبط أكثر من 600 ألف ريال سعودي نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.

وأوضحت النيابة العامة أنها "أصدرت أمرًا بإيقاف المتهمين، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاما بحقهم"، حسبما نقلت "واس".