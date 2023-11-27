دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الاثنين، عدم اهتمام العالم في ظل هدنة غزة، بما يحدث في الضفة الغربية من "أعمال عنف واعتقالات للشباب والأطفال على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين"، حسب قوله، مما أثار تفاعلا.

وقال ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في ظل هدنةً غزة انصرف العالم عما يحدث في الضفة الغربية من عنف الجيش الإسرائيلي والاعتقالات للشباب والأطفال علاوة على اعتداءات المستوطنين المتطرفين، وازدياد عدد القتلى الفلسطينيين"، حسب وصفه.

وأضاف رجل الأعمال المصري في منشوره أن ذلك "يسبب غليانا قد لا تحمد جوانبه!".

وأردف موضحا: "قلت سابقا القتل والدمار لن يفعل شيء غير خلق جيل جديد يريد أن يثأر لأهله".

وأثار منشور نجيب ساويرس تفاعلا بين مستخدمين عبر منصة "إكس"، وكتب مستخدم: "القوة لا تحقق العدل بل الحب يصنع السلام".