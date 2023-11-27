اجتماع سابق بين نتنياهو وزوجته سارة مع إيلون ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر /أيلول 2023.

القدس (CNN)-- اصطحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، إلى كفار عزة، أحد الكيبوتسات التي هاجمتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو وماسك تجولا في الكيبوتس المُدمر، وتلقى ماسك وصفا من مسؤولين ومن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حول ما حدث في ذلك اليوم.

ثم توجه نتنياهو وإيلون ماسك بعد ذلك إلى منزل عائلة الطفلة الأمريكية- الإسرائيلية الجنسية، أبيغيل إيدان، حيث سمع ماسك عن قصة عائلة أبيغيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات، والتي قُتل والداها، ثم اُختطفت إلى غزة وتم إطلاق سراحها، الأحد، من أسر حماس.

وعرض ممثل عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورا التقطت بعد أيام قليلة من الهجوم.

وتم إطلاق سراح الطفلة أبيغيل إيدان، مساء الأحد.

وكان إيلون ماسك يرتدي ملابس واقية أثناء زيارة أُجريت في أجواء ممطرة، والتقط صورا على هاتفه.