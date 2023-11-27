دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، رسالة اعتذار لمذيع قناة "الجزيرة"، زين العابدين توفيق، وذلك بعد أن "أخطأت باسمه" أثناء ظهور تلفزيوني خلال زيارتها إلى معبر رفح.

وكتبت الخاطر عبر صفحتها الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا، في تغريدة تضمنت مقطع فيديو من المداخلة: "أشكر الإنسان الخلوق والإعلامي المتميز زين العابدين توفيق على إجراء المقابلة".

وأردفت الوزيرة القطرية: "وأعتذر فلم تكن أمامي شاشة فأنظر من خلالها وكان الصوت مشوشا للغاية فلم أتبين صوته رغم تميزه فأخطأت في الاسم أثناء مخاطبته"، حسب قولها.

وخاطبت الخاطر، التي كان يبدو أنها تواجه صعوبات في سماع بعض الأسئلة بشكل واضح بسبب الضجيج حولها، مذيع الجزيرة باسم "أستاذ محمد" أثناء المداخلة.

وتحدثت الوزيرة القطرية في المداخلة عن "جودة وحجم" المساعدات وعن مصير تمديد الهدنة إلى جانب محاور أخرى

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