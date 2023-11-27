دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس دوايت أيزنهاور" (IKECSG)، أكملت عبورها مضيق هرمز، الأحد، الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ودخلت مياه "الخليج العربي" لضمان حرية الملاحة الدولية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أكملت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي، بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهام القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت القيادة المركزية في بيانها أنه "أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم IKECSG بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية، مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح البيان أن "حاملة الطائرات يو.إس.إس دوايت أيزنهاور (CVN 69) كانت برفقة طراد الصواريخ الموجهة CG 58) USS Philippine Sea)، ومدمرات الصواريخ الموجهة (USS Gravely (DDG 107، وUSS Stethem DDG63، والفرقاطة الفرنسية لانغدوك (D 653)".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت في بيان، مساء الأحد، أن السفن الأمريكية وقوات التحالف والطائرات التابعة لها، استجابت إلى نداء استغاثة من ناقلة كيماويات تجارية في خليج عدن، قالت فيه إنها "تعرضت لهجوم من قبل كيان مجهول".

وتم إطلاق صاروخين باليستيين من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، بالقرب من مدمرة الصواريخ الأمريكية "يو.إس.إس ماسون"، بعدما أنقذت ناقلة تجارية ترفع العلم الليبيري في خليج عدن، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.