تحديث مباشر.. تطورات الهدنة في غزة بيومها الخامس بعد تمديدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يومها الخامس على التوالي، الثلاثاء، بعد موافقة الطرفين على تمديدها، مساء الاثنين، ليومين إضافيين، على أن تشمل الإفراج عن 10 رهائن جدد محتجزين لدى حركة حماس، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرا، وإليكم أبرز التطورات اليوم.

-اتفقت إسرائيل وحركة حماس، مساء الاثنين، على تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين. وبموجب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 10 رهائن آخرين كل يوم خلال اليومين المقبلين، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير. وكان من المقرر أن يدخل التمديد حيز التنفيذ عندما تم إطلاق سراح المجموعة الرابعة من الرهائن، الاثنين، وفقًا لمارك ريغيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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-من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، برحلة جديدة إلى الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، بعد زيارته إلى مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية: "بعد بروكسل، سيسافر الوزير بلينكن هذا الأسبوع إلى سكوبي وإسرائيل والضفة الغربية ودبي"، وأضاف المسؤول أن بلينكن سيشدد خلال تلك الاجتماعات على "ضرورة مواصلة التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحسين حماية المدنيين في غزة".

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-قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني". وأضاف بايدن، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "من أجل التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يعيشون على قدم المساواة من الحرية والكرامة، فإننا لن نتخلى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".